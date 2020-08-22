В ВОЗ объяснили, кому не надо носить маску от коронавируса

Коронавирус и маски - кому носить, а кому нет / GettyImages

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новые рекомендации, кому обязательно носить маски, а кому это даже вредно.

В частности, детям в возрасте от 5 до 12 лет носить маски не рекомендуется, сообщается на официальном сайте ВОЗ. В организации это пояснили тем, что детвора в таком возрасте не способна правильно использовать средства защиты без посторонней помощи и контроля.

Поэтому принимать решение – носить ребенку маску или нет – нужно, учитывая следующие факторы:

способен ли ребенок использовать маску безопасно и правильно;

насколько высок уровень заражаемости Covid-19 в районе проживания ребенка;

будет ли у ребенка возможность заменить маску – при необходимости;

потенциальное влияние ношения маски на психосоциальное развитие и обучение;

условия взаимодействия ребенка и других людей, которые находятся в зоне риска.

А вот уже с 12 лет ребенок должен носить маску так же, как и любой взрослый, подчеркнули в ВОЗ: когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию и если подросток проживает в районе, где высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Читайте такжеДень знаний 1 сентября: как отметит Украина в 2020 году и кого не пустят в школуРанее эксперты дали советы, как правильно стирать маски и как часто это делать. Например, тканевые маски следует стирать после каждого использования.