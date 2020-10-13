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В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19

13 октября 2020, 08:54

Идея коллективного иммунитета против коронавируса без использования вакцины – неэтична и не имеет научных оснований, подчеркнули в организации.

Коронавирус и отмена карантина 2020 - в ВОЗ рассказали про иммунитет
Коронавирус и отмена карантина 2020 - в ВОЗ рассказали про иммунитет / pixabay.com

Коронавирус в Украине и в мире набирает обороты – но до выработки коллективного иммунитета у населения еще далеко.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет действительно помогает бороться с распространением болезни, так как у инфекции становится на порядок меньше каналов распространения. Однако здесь надо учитывать процент населения, у которого обязаны выработаться антитела к заболеванию, пишет РБК.

Например, для формирования коллективного иммунитета против кори нужно 95% населения с готовыми антителами, против полиомиелита – 80%.

Читайте такжеВ США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причинаСпециалисты высчитали, что для коллективного иммунитета против Covid-19 переболеть должно 60% населения. В то же время в большинстве стран на сегодня доля тех, кто уже переболел, в среднем менее 10%.

Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет у большинства населения вырабатываться должен с помощью вакцины. А если просто позволить вирусу заражать всех подряд – то подобный подход противоречит и этике, и самой науке.

Кроме того, медики до сих пор не собрали достаточно информации об иммунитете к Covid-19. В частности, все еще неизвестно, как долго у человека, который переболел коронавирусом, сохраняется иммунитет. Не вписываются в концепцию коллективного иммунитета и случаи повторного заражения Covid-19.

Коронавирус 2020: последние новости

  • По состоянию на 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
  • В мире зарегистрированы 37 801 526 случаев заражения коронавирусом. За сутки поставили 392 933 новых диагноза Covid-19.
  • Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
  • Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

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