В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19

Идея коллективного иммунитета против коронавируса без использования вакцины – неэтична и не имеет научных оснований, подчеркнули в организации.
Коронавирус в Украине и в мире набирает обороты – но до выработки коллективного иммунитета у населения еще далеко.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет действительно помогает бороться с распространением болезни, так как у инфекции становится на порядок меньше каналов распространения. Однако здесь надо учитывать процент населения, у которого обязаны выработаться антитела к заболеванию, пишет РБК.
Например, для формирования коллективного иммунитета против кори нужно 95% населения с готовыми антителами, против полиомиелита – 80%.
Читайте такжеВ США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причинаСпециалисты высчитали, что для коллективного иммунитета против Covid-19 переболеть должно 60% населения. В то же время в большинстве стран на сегодня доля тех, кто уже переболел, в среднем менее 10%.
Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет у большинства населения вырабатываться должен с помощью вакцины. А если просто позволить вирусу заражать всех подряд – то подобный подход противоречит и этике, и самой науке.
Кроме того, медики до сих пор не собрали достаточно информации об иммунитете к Covid-19. В частности, все еще неизвестно, как долго у человека, который переболел коронавирусом, сохраняется иммунитет. Не вписываются в концепцию коллективного иммунитета и случаи повторного заражения Covid-19.
Коронавирус 2020: последние новости
- По состоянию на 13 октября, общее число инфицированных Covid-19 в Украине составило 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.
- В мире зарегистрированы 37 801 526 случаев заражения коронавирусом. За сутки поставили 392 933 новых диагноза Covid-19.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.
- Доктор медицинских наук, врач-кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украине больницы заполнены на 120% пациентами с коронавирусом.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.