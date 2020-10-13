В ВОЗ объяснили, почему отмена карантина не подарит иммунитет к Covid-19

Коронавирус и отмена карантина 2020 - в ВОЗ рассказали про иммунитет / pixabay.com

Коронавирус в Украине и в мире набирает обороты – но до выработки коллективного иммунитета у населения еще далеко.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет действительно помогает бороться с распространением болезни, так как у инфекции становится на порядок меньше каналов распространения. Однако здесь надо учитывать процент населения, у которого обязаны выработаться антитела к заболеванию, пишет РБК.

Например, для формирования коллективного иммунитета против кори нужно 95% населения с готовыми антителами, против полиомиелита – 80%.

Читайте такжеВ США приостановили испытания вакцины от Covid-19: в чем причинаСпециалисты высчитали, что для коллективного иммунитета против Covid-19 переболеть должно 60% населения. В то же время в большинстве стран на сегодня доля тех, кто уже переболел, в среднем менее 10%.

Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет у большинства населения вырабатываться должен с помощью вакцины. А если просто позволить вирусу заражать всех подряд – то подобный подход противоречит и этике, и самой науке.

Кроме того, медики до сих пор не собрали достаточно информации об иммунитете к Covid-19. В частности, все еще неизвестно, как долго у человека, который переболел коронавирусом, сохраняется иммунитет. Не вписываются в концепцию коллективного иммунитета и случаи повторного заражения Covid-19.

Коронавирус 2020: последние новости