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В ВОЗ отметили, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19

16 сентября 2020, 10:09

В ВОЗ всерьез озаботились ситуацией с учебными заведениями по всему миру, которая сложилась после первой волны Covid-19.

ВОЗ, здание
В ВОЗ отметили, какая опасность грозит школам при пандемии Covid-19 / Reuters

Коронавирус в мире ‒ школы во время пандемия должны закрываться для учеников в последнюю очередь.

Об этом сообщает портал The Telegraph со ссылкой на руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса.

По его словам, последняя статистика свидетельствует ‒ после затихания первой волны коронавируса в школы вернулась только половина учеников. Гебреисус уверен ‒ это недопустимо.

Он также утверждает ‒ необходимо обязательно сделать выбор между работой баров, ночных клубов и школ (естественно ‒ в пользу последних).

"С учетом разрушительных последствий для детей, молодежи и нашего общества в целом школы стоит закрывать только в местах с высоким уровнем передачи вируса, а непрерывность образования должна быть гарантирована посредством дистанционного обучения", ‒ заявил Гебреисус.

Как заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, по всей Земле около 463 млн детей разных возрастов не получили доступ к какому-либо формату дистанционного обучения в то время, когда школы были закрыты по причине пандемии коронавируса.

"Огромное количество детей, образование которых было полностью нарушено, - это не что иное, как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере образования. Согласно прогнозам, 24 млн детей бросят школу из-за Covid-19, вот почему мы призываем правительства уделять первоочередное внимание открытию школ после снятия ограничений", ‒ подытожила она.

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Коронавирус в мире - ранее Главред сообщал:

  • Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщал - нынешняя пандемия заболевания, вызванная новым коронавирусом, отнюдь не является последней. Он считает, что мир должен заблаговременно готовиться к новой пандемии.
  • До того специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро похвалил Швецию за отказ от жесткого карантина.

школы пандемия коронавируса Covid-19 ВОЗ
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