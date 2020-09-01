В ВОЗ похвалили Швецию за отказ от жесткого карантина / Reuters

Коронавирус в мире официально выявили у 25,5 миллиона человек. Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро поставил в пример Швецию, в которой вместо строгих ограничений вводились мягкие, и сегодня зафиксировано 84 тысячи больных COVID-19 и 5800 смертей.

Об этом Набарро заявил в интервью новозеландской радиостанции Magic.

По его словам, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию.

"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", — пояснил Набарро.

Подход властей европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

Читайте такжеНе нужны тесты и карантин: курортная страна ЕС открыла границы для украинцевНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала открывать границы стран мира после карантина в связи с коронавирусом, но попросила выполнять ряд важных рекомендаций.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. (...) Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это рецепт катастрофы", — цитирует РИА Новости гендиректора организации Тедроса Аданома Гебреисуса.