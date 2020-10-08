В ВОЗ рассказали, где самый высокий риск заразиться Covid-19

Главным источником заражения коронавирусом являются 10-20% больных.
Большинство случаев заражения коронавирусом - около 80% - происходит посредством передачи инфекции от 10-20% больных.
Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время трансляции на странице ВОЗ в Twitter.
"Не все (больные) передают (инфекцию) кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений", - отметила она.
Это означает, что распространение коронавируса осуществляется "очагами". В связи с этим ван Керкхове предупредила об опасности пребывания в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в том числе в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.
В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе этой беседы заявил, что "большинство населения все еще остается чувствительным" к коронавирусу. По его словам, на данный момент нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус в Украине и мире - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
- По состоянию на утро четверга в мире зарегистрированы 36 077 017 случаев заражения коронавирусом. За сутки заразились еще 343 677 человек. Это рекордное число новых больных с начала пандемии. Больше всего зараженных выявили в Индии, США и Бразилии.
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что пандемия коронавируса продлится еще несколько лет, а люди смогут вернуться к привычной жизни после того, как станет широко доступна вакцина от Covid-19.