В ВОЗ рассказали, где самый высокий риск заразиться Covid-19

Находиться в замкнутом пространстве с большим скоплением людей опасно / Фото pixabay.com

Большинство случаев заражения коронавирусом - около 80% - происходит посредством передачи инфекции от 10-20% больных.

Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время трансляции на странице ВОЗ в Twitter.

"Не все (больные) передают (инфекцию) кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений", - отметила она.

Это означает, что распространение коронавируса осуществляется "очагами". В связи с этим ван Керкхове предупредила об опасности пребывания в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в том числе в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе этой беседы заявил, что "большинство населения все еще остается чувствительным" к коронавирусу. По его словам, на данный момент нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес заражение коронавирусной инфекцией.

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