В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19

Когда Украина получит вакцину от коронавируса / Reuters

Украина сможет получить первую партию зарегистрированной вакцины от COVID-19 только во втором квартале 2021.

По словам председателя Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования. Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, кого следует вакцинировать первыми", — сообщил Хабихт, пишет DW.

При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20 процентам от численности населения.

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"Транш, который покрывает 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", — отметил председатель Офиса ВОЗ в Украине.

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение в 8,34 млн доз вакцины до конца 2021, что составляет 20 процентов от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

Он отмечает, что Украина имеет право получать вакцины, которые будут полностью оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX.

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"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", — отметил представитель ВОЗ.

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