В ВОЗ сделали заявление о третьей волне COVID-19: названа причина и сроки

Третья волна COVID-19 в Европе может начаться уже в начале 2021 года - ВОЗ/ Reuters

В Европе может начаться третья волна пандемии COVID-19 уже в начале 2021 года в том случае, если европейские государства не предпримут действенных мер для сдерживания распространения вирусной инфекции.

Об этом заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам борьбы с коронавирусом Давид Набарро, сообщает немецкое информагентство Reuters.

По его словам, руководство европейских стран летом не отреагировало тщательным образом на проблемы с эпидемией COVID-19 и не создало соответствующей базы борьбы с инфекцией. Если им не удастся принять нужные меры, за второй волной последует уже третья волна коронавируса в начале 2021 года.

"Они (руководители европейских стран) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна на начале следующего года", - добавил Набарро, отметив, что теперь нужно ждать, когда число заражений будет снижаться.Читайте такжеКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ

В ВОЗ считают, что положительная динамика по улучшению эпидемиологической ситуации в Европе наблюдалась недостаточно долго. К примеру, в субботу в Германии и Франции число прецедентов COVID-19 увеличилось на 33 тысячи, в Турции – рекордные новые 5532 случаев, а в Австрии и Швейцарии каждую неделю регистрируются тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также Набарро указал на действия Швейцарии, позволившей работу лыжных курортов, акцентировав внимание на том, что страна подвергается риску получить "очень высокий уровень заболеваемости и смертности".

При этом в ВОЗ подчеркнули, что азиатские страны эффективно борются с коронавирусом. В частности, в Южной Корее фиксируется относительно низкий уровень заболеваемости – в этих странах люди соблюдают противоэпидемиологические ограничения должным образом. К тому же азиатские государства преждевременно не ослабляли карантинные ограничения.

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