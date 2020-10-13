В ВОЗ утверждают, что никакой второй волны коронавируса в мире сейчас нет

Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии, подчеркнули в ВОЗ.
Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – по состоянию на 13 октября в мире выявили 38 миллионов случаев заражения. В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что никакой второй волны коронавируса сейчас нет. Рост заболеваемости наблюдается в некоторых странах.
Об этом в ходе конференции в Москве заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают "РИА Новости".
"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где (в настоящее время - ред.) наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - ред.)", - сказала Ницан.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус пояснил, что коллективный иммунитет действительно помогает бороться с распространением болезни, так как у инфекции становится на порядок меньше каналов распространения. Однако здесь надо учитывать процент населения, у которого обязаны выработаться антитела к заболеванию.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк считает, что в Украине наблюдается стабильный рост первой волны коронавируса, а вторая волна Covid-19 еще не начиналась.