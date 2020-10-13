В ВОЗ утверждают, что никакой второй волны коронавируса в мире сейчас нет

В ВОЗ заявили, что второй волны коронавируса нет / pixabay.com

Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – по состоянию на 13 октября в мире выявили 38 миллионов случаев заражения. В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что никакой второй волны коронавируса сейчас нет. Рост заболеваемости наблюдается в некоторых странах.

Об этом в ходе конференции в Москве заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают "РИА Новости".

"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где (в настоящее время - ред.) наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - ред.)", - сказала Ницан.

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