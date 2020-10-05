В ВОЗ заявили, что коронавирусом заразился каждый десятый человек в мире

По оценкам ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более 760 миллионов человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 миллиарда.
Коронавирус 2020 заразил 10% населения Земли. В понедельник, 5 октября, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что по самым лучшим оценкам примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.
Об этом сообщает khon2.com.
Д-р Майкл Райан, выступая в понедельник на заседании исполнительного совета ВОЗ из 34 членов, посвященном COVID-19, сказал, что цифры варьируются от городских к сельским и от разных групп, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в опасности".
Таким образом, по оценкам ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более 760 миллионов человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 миллиарда. Эти данные намного выше, чем количество подтвержденных случаев, подсчитанное ВОЗ и Университетом Джона Хопкинса, которое в настоящее время превышает 35 миллионов во всем мире.
Специалисты давно говорят, что количество подтвержденных случаев сильно занижает истинную цифру.
Коронавирус в мире – официальная статистика на 5 октября:
По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в мире зарегистрированы 35 079 000 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1 036 111 пациентов.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.