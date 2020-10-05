В ВОЗ заявили, что коронавирусом заразился каждый десятый человек в мире

Коронавирусом заболел каждый десятый человек, считают в ВОЗ / pixabay.com

Коронавирус 2020 заразил 10% населения Земли. В понедельник, 5 октября, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что по самым лучшим оценкам примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает khon2.com.

Д-р Майкл Райан, выступая в понедельник на заседании исполнительного совета ВОЗ из 34 членов, посвященном COVID-19, сказал, что цифры варьируются от городских к сельским и от разных групп, но в конечном итоге это означает "подавляющее большинство в мире остается в опасности".

Таким образом, по оценкам ВОЗ, в мире заразились коронавирусом более 760 миллионов человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 миллиарда. Эти данные намного выше, чем количество подтвержденных случаев, подсчитанное ВОЗ и Университетом Джона Хопкинса, которое в настоящее время превышает 35 миллионов во всем мире.

Специалисты давно говорят, что количество подтвержденных случаев сильно занижает истинную цифру.

Коронавирус в мире – официальная статистика на 5 октября:

По состоянию на утро понедельника, 5 октября, в мире зарегистрированы 35 079 000 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1 036 111 пациентов.

Коронавирус в мире - статистика и карта на 5 октября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее: