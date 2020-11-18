В ​ВОЗ заявили о стремительном росте смертности​ от коронавируса

Новых случаев COVID-19 в Европе стало меньше.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе снизились темпы распространения COVID-19, однако продолжает расти смертность от китайского вируса.
В ВОЗ отмечают, что количество новых случаев инфицирования в европейских странах уменьшилось впервые за последние три месяца.
В Италии и Швейцарии сообщают о критической ситуации c заполнением отделений интенсивной терапии. В Швейцарии заполнены все медицинские учреждения, свободных мест уже нет.
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Кроме того, в Италии также ощущается нехватка медицинского персонала для обслуживания больных COVID-19.
В Швеции 18 ноября сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса — подтверждено 96 летальных исходов. Это стало самым высоким показателем за последние три месяца.
Отметим, по состоянию на 18 ноября, всего в Европе зафиксировано почти 15,5 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками. Согласно с последними исследованиями организации, в Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.
- Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что лучше использовать УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
- Как сказал инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.