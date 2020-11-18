В ​ВОЗ заявили о стремительном росте смертности​ от коронавируса

Смертность от коронавируса растет / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе снизились темпы распространения COVID-19, однако продолжает расти смертность от китайского вируса.

В ВОЗ отмечают, что количество новых случаев инфицирования в европейских странах уменьшилось впервые за последние три месяца.

В Италии и Швейцарии сообщают о критической ситуации c заполнением отделений интенсивной терапии. В Швейцарии заполнены все медицинские учреждения, свободных мест уже нет.

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Кроме того, в Италии также ощущается нехватка медицинского персонала для обслуживания больных COVID-19.

В Швеции 18 ноября сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса — подтверждено 96 летальных исходов. Это стало самым высоким показателем за последние три месяца.​

Отметим, по состоянию на 18 ноября, всего в Европе зафиксировано почти 15,5 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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