УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ

16 октября 2020, 10:39

Директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге назвал "совершенно необходимым" введение более жесткого карантина.

коронавирус
Коронавирус заразил почти 40 миллионов людей во всем мире / Фото pixabay.com

В ближайшем будущем ситуация с коронавирусом может серьезно ухудшиться. С приходом холодного времени года люди разных поколений будут все больше времени проводить друг с другом в закрытых помещениях, а это значит, что число жертв и зараженных может возрасти.

В частности, в случае длительного ослабления карантинных ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле. Такой неутешительный прогноз озвучил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге, сообщается на официальном сайте ООН.

При этом такие простые меры, как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей к концу января могут сохранить 281 тысячу жизней в 53 странах региона. Однако для этого масками должны пользоваться 95 процентов населения, а не меньше 60, как сейчас.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", – отметил глава Европейского бюро ВОЗ.

Он назвал "совершенно необходимым" введение все более жестких ограничений во многих европейских странах, поскольку они основаны на научных данных: вирус распространяется в домах и других закрытых помещениях и там, где не соблюдаются правила предосторожности.

Коронавирус в Украине в мире - последние новости:

  • По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в мире зарегистрированы 38 851 358 случаев заражения коронавирусом. За сутки поставили 408 834 новых диагноза Covid-19. Жертвами болезни стали 1 097 278 пациентов (+5824 за сутки).
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса. Кроме того, по его словам, эта идея является "опасной".
  • Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений. За последние 24 часа поставили +5 992 диагноза Covid-19. По состоянию на пятницу, 16 октября, общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 287 231 человека.
  • Эксперты Киевской школы экономики призывают ввести жесткий карантин в зонах активного распространения коронавируса, иначе к концу 2020 года в Украине от осложнений данного заболевания могут умереть 20 тысяч пациентов.

коронавирус ВОЗ новости Украины и мира Covid-19 коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:06
Больной коронавирусом Тищенко рассказал о самочувствии
10:59
Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск – Россия откликнулась Видео
10:39
Новые правила карантина: что теперь можно и нельзя в красной зоне Видео
10:39
Идеальная пара на Кохання на виживання распалась из-за 150 долларов
10:39
В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ Видео
10:22
"Одежду сдуло": дочь Брежневой публично разделась
10:20
Кто и как ввозит в Украину российскую вакцину от коронавируса мнение
10:10
Николай Тищенко подхватил коронавирус – СМИ
10:00
"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку Зодиака
09:59
Коронавирус в Украине установил новый суточный антирекорд заражений Видео
09:49
Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября Видео
09:46
Официально можно: ученые рассказали о пользе красного вина для здоровья Видео
09:36
В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского
09:32
"Спасибо за лидерскую позицию": посол Украины объяснил, какими будут отношения с США после выборов Видео
09:15
В Киеве коронавирус убил рекордное количество больных
09:15
Снижает давление и предотвращает инсульт: названы полезные свойства вкусного продукта Видео
09:05
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
08:53
Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского Видео
08:37
Гибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компаний мнение
08:19
Вакцину против Covid-19 испытают на украинцах: где и когда Видео
08:12
Гороскоп на 16 октября для всех: порча отношений и неожиданный поворот жизни Видео
08:00
Синоптик предупредил Киев об очень сильном дожде: названа дата Видео
07:36
Диагноз без теста: Степанов уточнил, как в Украине определяют коронавирус Видео
07:03
Главный инфекционист США развенчал популярный миф о коллективном иммунитете от Covid-19 Видео
06:59
Новолуние в октябре 2020: что ни в коем случае нельзя делать Видео
06:55
Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом мнение
06:29
Под угрозой мозг: ученые нашли опасное последствие заражения Covid-19
06:03
Названа легкая добыча мошенников по знаку Зодиака Видео
05:32
Какие территории Украины могут уйти под воду – прогноз климатолога
04:57
Ученые установили, как красное вино влияет на организм
04:26
Полтава в красной зоне карантина: принято решение по транспорту Видео
04:18
Эксперт объяснил принцип работы свободной экономической зоны на Донбассе Видео
03:46
В оппозиции Беларуси объяснили реакцию Лукашенко на указ Зеленского об айтишниках Видео
03:08
Грипп: названы способы снизить риск заражения Видео
02:15
Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения Видео
01:34
Климатолог объяснила, каких новых бед ждать Карпатам Видео
00:54
Сексолог рассказала, почему мужчинам тяжело доводить женщину до оргазма
00:51
Алла Костромичева топлес свела с ума поклонников
00:19
День шефа и День босса 2020 – пожелания и открытки: как стильно поздравить начальника
15 октября, четверг
23:58
В Киевсовет баллотируется женщина-трансгендер
23:43
Эксперты озвучили неутешительный прогноз о жертвах Covid-19 в Украине до конца года Видео
23:21
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золоческий решил продолжить летное дело Видео
23:00
Коронавирус в Украине 15 октября: за сутки добавилось еще 5062 новых больных Видео
22:50
Секс-терапевты раскрыли преимущества тантрического секса Видео
22:38
4 продукта, которые "умеют" понижать холестерин Видео
22:16
В Украине с 19 октября вводят новое эпидзонирование Видео
22:13
Билл Гейтс спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19 Видео
22:07
Как быстро вывести никотин из организма: названы способы Видео
22:01
Чиновник назвал условие, при котором Киев попадет в "красную" зону
21:30
Алиев оценил вероятность признания Баку независимости Нагорного Карабаха Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять