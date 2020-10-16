В январе 2021 года ежедневное число жертв Covid-19 будет выше в 4-5 раз – ВОЗ

Коронавирус заразил почти 40 миллионов людей во всем мире / Фото pixabay.com

В ближайшем будущем ситуация с коронавирусом может серьезно ухудшиться. С приходом холодного времени года люди разных поколений будут все больше времени проводить друг с другом в закрытых помещениях, а это значит, что число жертв и зараженных может возрасти.

В частности, в случае длительного ослабления карантинных ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле. Такой неутешительный прогноз озвучил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге, сообщается на официальном сайте ООН.

При этом такие простые меры, как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей к концу января могут сохранить 281 тысячу жизней в 53 странах региона. Однако для этого масками должны пользоваться 95 процентов населения, а не меньше 60, как сейчас.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", – отметил глава Европейского бюро ВОЗ.

Он назвал "совершенно необходимым" введение все более жестких ограничений во многих европейских странах, поскольку они основаны на научных данных: вирус распространяется в домах и других закрытых помещениях и там, где не соблюдаются правила предосторожности.

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