В Японии подсчитали все симптомы коронавируса: что говорят ученые

В Японии подсчитали все симптомы коронавируса / Reuters

В Японии ученые с привлечением искусственного интеллекта обнаружили 116 симптомов коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают журналисты государственно-общественной телерадиокомпании NHK. Сообщается, что ученые с помощью современного искусственного интеллекта провели анализ около 200 тысяч научных статей о китайском коронавирусе, которые были опубликованы учеными по всему миру на английском языке. В результате выяснилось, что всего на сегодня зафиксировано по меньшей мере 116 симптомов китайского коронавируса COVID-19.

В перечень найденных симптомов, вместе с жаром и пневмонией, входят также утрата вкуса, сухость глаз и крапивная лихорадка.

"Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой ‒ в их числе головокружение, утрата памяти и галлюцинации. Таких симптомов насчитывается более 30", ‒ говорится в тексте.

Более того, одна из британских групп исследователей, закончив анализ снимков мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, которая отвечает за сон и дыхание.

Читайте такжеАвстрийские ученые назвали все симптомы легкого коронавируса

Китайский коронавирус - что было ранее: