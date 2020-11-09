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В Японии подсчитали все симптомы коронавируса: что говорят ученые

9 ноября 2020, 12:12

Японские исследователи упорядочили весь массив данных по симптомам COVID-19.

Коронавирус, симптомы
В Японии подсчитали все симптомы коронавируса / Reuters

В Японии ученые с привлечением искусственного интеллекта обнаружили 116 симптомов коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают журналисты государственно-общественной телерадиокомпании NHK. Сообщается, что ученые с помощью современного искусственного интеллекта провели анализ около 200 тысяч научных статей о китайском коронавирусе, которые были опубликованы учеными по всему миру на английском языке. В результате выяснилось, что всего на сегодня зафиксировано по меньшей мере 116 симптомов китайского коронавируса COVID-19.

В перечень найденных симптомов, вместе с жаром и пневмонией, входят также утрата вкуса, сухость глаз и крапивная лихорадка.

"Многие симптомы связаны с мозгом и нервной системой ‒ в их числе головокружение, утрата памяти и галлюцинации. Таких симптомов насчитывается более 30", ‒ говорится в тексте.

Более того, одна из британских групп исследователей, закончив анализ снимков мозга тяжелобольных пациентов, обнаружила воспаление в районе стволовой области мозга, которая отвечает за сон и дыхание.

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Китайский коронавирус - что было ранее:

  • Ранее исследователи установили, что есть два ранних проявления коронавируса – потеря обоняния и отсутствие возможности чувствовать вкус.
  • Позже инфекционист, сотрудник "коронавирусной" киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский назвал важную особенность COVID-19 – это заболевание "разгоняется постепенно".
китайский коронавирус COVID-19 симптомы коронавируса
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