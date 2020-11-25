В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19

Весьма пессимистический прогноз по уровню COVID-19 озвучил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.
Украину в течение ближайших двух недель ожидает мощная эпидемическая волна китайского коронавируса COVID-19, пик которой прогнозируют к январю-февралю нынешнего года.
Такой прогноз озвучил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, сообщает РБК Украина. По его прогнозу, на спад эпидемическая волна пойдет лишь к началу весны 2021 года.
При этом Славуцкий считает, что система украинского здравоохранения в нынешнем своем состоянии не сможет ничего противопоставить такой волне.
"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре", ‒ сказал Славуцкий.
Согласно предыдущим прогнозам эпидемиологов, пандемия китайского коронавируса COVID-19 пойдет на спад только к июню 2022 года ‒ при условии, что в Украине начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.
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Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока заявил, что карантин выходного дня - это только полумера и правительство готовится к следующему шагу.
- Согласно его прогнозу, еще одна волна эпидемии ожидается в начале следующего года.