В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19

Когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19 - прогноз / УНИАН

Украину в течение ближайших двух недель ожидает мощная эпидемическая волна китайского коронавируса COVID-19, пик которой прогнозируют к январю-февралю нынешнего года.

Такой прогноз озвучил руководитель программы здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, сообщает РБК Украина. По его прогнозу, на спад эпидемическая волна пойдет лишь к началу весны 2021 года.

При этом Славуцкий считает, что система украинского здравоохранения в нынешнем своем состоянии не сможет ничего противопоставить такой волне.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические меры, то эту волну можно сбить уже в декабре", ‒ сказал Славуцкий.

Согласно предыдущим прогнозам эпидемиологов, пандемия китайского коронавируса COVID-19 пойдет на спад только к июню 2022 года ‒ при условии, что в Украине начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

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