Стало известно, когда массово начнут использовать путинскую вакцину от коронавируса

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Приблизительно через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины от Covid-19 в Росссийской Федерации начнется массовая прививочная кампания.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он объяснил, что большая часть из уже наработанных объемов вакцины пойдет на послерегистрационное исследование.

"После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка две-три недели, может быть, месяц", — заявил Гинцбург.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).

Известный медик и руководитель Федеральной врачебной палаты (Германия) Клаус Райнхард в достаточно жесткой форме подверг критике российскую вакцину от Covid-19. использование вакцины без третьей фазы испытаний является "рискованным экспериментом на людях".