В Германии рассказали, что не так с путинской вакциной от Covid-19/ Reuters

Известный медик и руководитель Федеральной врачебной палаты (Германия) Клаус Райнхард в достаточно жесткой форме подверг критике российскую вакцину от Covid-19.

Об этом сообщает немецкое издание Rheinische Post.

По словам Райнхарда, использование вакцины без третьей фазы испытаний является "рискованным экспериментом на людях".

"Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения", — отметил он.

Кроме того, коллега Райнхарда, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха (именно это учреждение выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин в ФРГ) Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины и добавил ‒ Всемирная организация здравоохранения категорически предостерегает медиков от поспешной регистрации вакцин.

Далее ‒ в Министерстве здравоохранения ФРГ сообщают ‒ в Европе для одобрения вакцины от Covid-19 необходимы достаточные свидетельства, которые были бы полученные в ходе клинических исследований (с подтверждением эффективности и безопасности препарата).

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что одной из его дочерей два раза через инъекции вводили первую зарегистрированную в мире вакцину от китайского коронавируса Covid-19 (разработанную российскими медиками).