"Даже не дошли до этого": у Трампа подвергли критике вакцину от COVID-19 из России

В США обещают появление сотни миллионов доз американской вакцины Global Look Press

Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 прошла слишком малое количество клинических испытаний и не соответствует американским стандартам в сфере разработки медицинских препаратов.

Об этом заявила помощник президента США Келлиан Конуэй в интервью Fox News.

По ее словам, в Америке гораздо более жесткие стандарты в сфере разработки препаратов, которые устанавливает специальное Федеральное управление. В России, судя по всему, ситуация совершенно иная – Москва представила вакцину, клинические испытания которой в третьей стадии могли и вовсе не проводиться.Читайте такжеВакцина от коронавируса таит опасность: ученый сделал громкое заявление

"Насколько я понимаю из российского объявления, это очень далеко от того, где находимся мы. У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии, а они, судя по всему, даже не дошли до этого", - сказала Конуэй.

Также она добавила, что президент Дональд Трамп уже в ближайшее время будет проинформирован о результатах работы американцев над вакциной против COVID-19 и расскажет об этом подробно в ходе своего брифинга.

"Мы думаем, что у нас будут сотни миллионов доз вакцины только в следующие несколько месяцев", - подчеркнула Конуэй.

Напомним, во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории страны зарегистрирована первая вакцина против COVID-19. В первую очередь вакцинировать планируют медицинских работников и пожилых людей.Читайте такжеВакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление

Тем временем Путин рассказал, что вакцинацию нового препарата сделали его дочери. В ВОЗ посоветовали России не спешить с выводами об эффективности и безопасности вакцины, так как центр Гамалеи, разработавший препарат, не проводил клинических исследований в третьей стадии.