В США рассказали, почему сомнительна российская вакцина от Covid-19

Вакцина / Reuters

Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи публично засомневался насчет безопасности вакцины от коронавируса, которая была разработана в России.

Об этом сообщает портал National Geographic со ссылкой на мнение, которое Фаучи высказал во время экспертной дискуссии.

Медик отметил, что разработка вакцины и доказательство ее эффективности и безопасности — крайне разные процессы.

"Я надеюсь, что россияне в самом деле достаточно доказали безопасность и эффективность вакцины. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали", — заявил инфекционист.

"Если бы мы хотели рисковать здоровьем множества людей или дать им то, что не работает, мы могли бы начать вакцинацию на следующей неделе, если бы захотели. Но это так не работает", — подытожил он.

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Напомним, ранее, 11 августа 2020 года, Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса Спутник V, а президент Владимир Путин заявил ‒ ее дважды испытала на себе одна из его дочерей. Вакцину разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи.