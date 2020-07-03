Вакцина от COVID-19: в ВОЗ назвали новые оптимистичные сроки

Вакцину от COVID-19 могут изобрести уже в ближайшие несколько месяцев / Reuters

В мире идет процесс разработки 141 модели вакцины от коронавируса COVID-19. Ведущие мировые ученые могут изобрести вакцину уже в ближайшие несколько месяцев.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, сообщает The Washington Post.

По его словам, сегодня международное сообщество активно работает над разработкой вакцины от COVID-19. Абсолютной уверенности и гарантий никто дать не может, однако работа над вакциной усиленно идет.

"Ведущих кандидатов, возможно, лишь месяцы отделяют от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", - утверждает Гебрейсус, добавляя, что ученые могут достичь успеха в своих разработках уже в ближайшие несколько месяцев.Читайте такжеКогда появится вакцина от коронавируса: врач дала неутешительный прогноз

Напоследок он подчеркнул, что для того чтобы побороть китайскую коронавирусную инфекцию, нужно разработать действительно эффективную вакцину, причем в ближайшей перспективе. Вакцина должна быть предоставлена всем, кто нуждается в лечении от COVID-19.

Ранее доктор Екатерина Амосова заявила, что вакцина от коронавируса может появиться не раньше 2021 года.

Врач-инфекционист Андрей Алферов также считает, что вакцина от COVID-19 будет доступна только через 1,5 года. Сделать прививку от вируса сможет не каждый.