Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%

Исследователи довольны первоначальным результатом.
Биотехнологическая компания Moderna 16 ноября объявила о положительном результате первоначального анализа, который показал, что экспериментальная вакцина от коронавируса почти на 95 процентов эффективна для защиты от Covid-19.
Как сообщили представители компании, первоначальный результат показал, что в США две вакцины уже могут быть доступны на ограниченной основе к концу 2020 года.
"Первичная конечная точка исследования 3-й фазы основана на анализе подтвержденных и разрешенных случаев COVID-19, начиная с двух недель после второй дозы вакцины. Этот первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо против 5 случаев в группе мРНК-1273, в результате чего балльная оценка эффективности вакцины составила 94,5%", - рассказали в Moderna.
Читайте такжеВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавирусаКак известно, фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech подняли фондовый рынок и надежды людей с новостью о том, что их вакцина эффективна более чем на 90%.
Впрочем, эксперты отмечают определенные логистические препятствия для массовой вакцинации от коронавируса, поскольку в таком масштабе она будет производиться впервые в истории. Важный фактор – наличие оборудования для вакцинации, транспортировка его с заводов и доставка в медицинские центры в регионах. Также вакцина требует специальных условий хранения в морозильной камере при низкой температуре.
Вакцина от коронавируса
США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.