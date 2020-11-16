Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%

К концу года уже может быть эффективная вакцина от Covid-19 / Reuters

Биотехнологическая компания Moderna 16 ноября объявила о положительном результате первоначального анализа, который показал, что экспериментальная вакцина от коронавируса почти на 95 процентов эффективна для защиты от Covid-19.

Как сообщили представители компании, первоначальный результат показал, что в США две вакцины уже могут быть доступны на ограниченной основе к концу 2020 года.

"Первичная конечная точка исследования 3-й фазы основана на анализе подтвержденных и разрешенных случаев COVID-19, начиная с двух недель после второй дозы вакцины. Этот первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо против 5 случаев в группе мРНК-1273, в результате чего балльная оценка эффективности вакцины составила 94,5%", - рассказали в Moderna.

Читайте такжеВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавирусаКак известно, фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech подняли фондовый рынок и надежды людей с новостью о том, что их вакцина эффективна более чем на 90%.

Впрочем, эксперты отмечают определенные логистические препятствия для массовой вакцинации от коронавируса, поскольку в таком масштабе она будет производиться впервые в истории. Важный фактор – наличие оборудования для вакцинации, транспортировка его с заводов и доставка в медицинские центры в регионах. Также вакцина требует специальных условий хранения в морозильной камере при низкой температуре.

Вакцина от коронавируса