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Вирусолог объяснила, почему в Украине не создают вакцину от Covid-19

10 июня 2020, 17:48

Украинские ученые могут начать пытаться разработать вакцину от коронавируса, считает эксперт.

Вирусолог поделилась, что в Украине уничтожены все учреждения, которые могли заниматься созданием вакцины от коронавируса – Вакцина коронавирус
В Украине уничтожены все учреждения, которые могли заниматься созданием вакцины от коронавируса, поделилась вирусолог / УНИАН

Вирусолог Надежда Жолобак сообщила, что в Украине не разрабатывают вакцину от китайского коронавируса Covid-19 из-за того, что в стране уничтожены все учреждения, которые могли этим заниматься.

Сейчас украинские ученые не занимаются разработкой вакцины, но могут начать пытаться ее создать, рассказала Жолобак в интервью Ukrlife.TV.

Собеседница добавила, что самыми перспективными от вируса являются ДНК-вакцины.

"…в Украине противокоронавирусную вакцину никто не разрабатывает, и не разрабатывает по той причине, что в общем-то все те учреждения, которые могли этим делом заниматься…, были в свое время уничтожены", – поделилась эксперт.

Ранее доктор Чжун Наньшань, который руководит борьбой с коронавирусом в Китае, говорил, что первые китайские вакцины от Covid-19 могут появиться уже осенью 2020 года.

коронавирус Вакцина Надежда Жолобак
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