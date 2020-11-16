Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ

Вакцина от Moderna стоит дорого / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса компании Moderna производства США будет поставляться изначально исключительно на американский рынок, а бедные страны вообще не смогут позволить себе когда-либо ее приобрести.

Как пишет британская газета The Guardian, на разработку препарата администрация США выделяла федеральное финансирование.

"К концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.

По сведениям журналистов, уже готовая вакцина будет стоить очень дорого.

"Она - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.

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"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.

Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.

Вакцина от коронавируса