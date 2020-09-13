Вакцина от COVID-19 и повторное заражение: в Минздраве предупредили украинцев

Украина планирует производить вакцину от коронавируса, утверждает Виктор Ляшко.
Вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться только через полгода. До тех пор, пока не будет препарата против болезни, украинцам нужно беречь свое здоровье и соблюдать противоэпидемиологические ограничения.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Дом.
По его словам, вакцина от COVID-19 может появиться только через полгода. До ее появления украинцам нужно следовать правилам соблюдения ограничительных норм.
"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы можем подготовить (процесс производства) и договориться с нашими производителями. Для того, чтобы в случае, когда Украина передадут патент, была возможность запустить собственное производство вакцины", - полагает Ляшко.Читайте такжеОстановка транспорта и работы школ: в Минздраве объяснили, будет ли жесткий карантин
Что касается прецедентов повторного заражения, по мнению санврача, таких случаев по всему миру лишь единицы.
"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме — они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", - подчеркнул Ляшко.
- Напомним, согласно данным на воскресенье, 13 сентября, на территории Украины зафиксировано 154 335 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа заболевание диагностировано у 2476 человек.
- В стране продолжает действовать адаптивный карантин до 1 ноября. Профилактические меры были продлены по причине роста заболеваемости COVID-19 на территории Украины.
- Тем временем в Минздраве заявили, что в Украине могут ввести жесткий карантин в том случае, если в стране серьезно ухудшится эпидемиологическая ситуация.