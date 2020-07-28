Когда будет вакцина и поможет ли она от COVID-19: в ВОЗ сделали прогноз

В ВОЗ выразили надежду, что эффективная вакцина от COVID-19 будет изобретена / Reuters

Вакцина против коронавируса может появиться уже в середине 2021 года. Из всего количества препаратов, которые сейчас находятся на стадии разработки, лишь два или три, вероятно, будут эффективны в борьбе с COVID-19.

С таким заявлением выступила главный ученый Всемирной организации здравоохранения Суммия Сваминатан, сообщает издание DW.

Она выразила надежду, что вакцины, разработкой которых в данный момент занимаются исследователи, помогут побороть коронавирусную угрозу.

"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными", - сказала Сваминатан, отметив, что шансы на полезность вакцины оцениваются в 10%.Читайте такжеВ Минздраве впервые озвучили стоимость вакцины от Covid-19 для украинцев

Ученый ВОЗ предполагает, что ориентировочно 2-3 вакцины из всех, которые создаются, могут оказать существенное влияние на противодействие китайской вирусной инфекции.

Ранее в фармацевтической компании AstraZeneca заявили, что вакцина против коронавируса может появиться до конца 2020 года. Ее примерная стоимость составит 2,5 евро – 80 украинских гривен.

Тем временем в Минздраве Украины предупредили, что вакцина от COVID-19 может оказаться бесполезной. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, коронавирус стремительно мутирует, поэтому с эффективностью препарата, вероятно, возникнут серьезные проблемы.