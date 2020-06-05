В Британии стартовало массовое производство вакцины от Covid-19

Эксперты отмечают, что исследования над препаратом еще не завершены.
В Великобритании компания AstraZeneca запустила производство вакцины от Covid-19.
Как сообщает ВВС, испытания препарата еще не закончены, однако производители решили рискнуть.
По словам главы компании Паскаля Сорио, компания решила действовать на опережение. Они предполагают, что испытания завершаться успешно, а у производителей к тому времени уже будет большая партия вакцины.
Сорио надеется, что информация об эффективности препарата будет известна к концу лета. В случае позитивного исхода, вакцину по всему миру смогут распространять уже в сентябре.
AstraZeneca занимается разработкой вакцины от коронавируса вместе с исследователями из Оксфордского университета. Производители обещают половину доз поставить в страны с низким уровнем дохода. Компания уже имеет два контракта на изготовление вакцины – с Институтом сыворотки Индии и двумя организациями здравоохранения, поддерживаемыми Биллом и Мелиндой Гейтсами.
Напомним, вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах.
Как ранее писал Главред, в Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.