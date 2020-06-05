В Британии стартовало массовое производство вакцины от Covid-19

Вакцина от коронавируса / Reuters

В Великобритании компания AstraZeneca запустила производство вакцины от Covid-19.

Как сообщает ВВС, испытания препарата еще не закончены, однако производители решили рискнуть.

По словам главы компании Паскаля Сорио, компания решила действовать на опережение. Они предполагают, что испытания завершаться успешно, а у производителей к тому времени уже будет большая партия вакцины.

Сорио надеется, что информация об эффективности препарата будет известна к концу лета. В случае позитивного исхода, вакцину по всему миру смогут распространять уже в сентябре.

AstraZeneca занимается разработкой вакцины от коронавируса вместе с исследователями из Оксфордского университета. Производители обещают половину доз поставить в страны с низким уровнем дохода. Компания уже имеет два контракта на изготовление вакцины – с Институтом сыворотки Индии и двумя организациями здравоохранения, поддерживаемыми Биллом и Мелиндой Гейтсами.

Напомним, вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах.

Как ранее писал Главред, в Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.