Будет ли эффективной вакцина от COVID-19: ученые удивили прогнозом

Существует риск повторного заражения COVID-19 после уже перенесенной болезни / Фото pixabay.com

Весь мир с нетерпением ждет появления вакцины от коронавируса, который заразил уже почти 13 миллионов человек и убил почти 600 тысяч людей во всем мире. Однако огромные ожидания, которые возлагаются на это препарат, могут не оправдаться.

Дело в том, что, как показало последнее исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг, вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения. Об этом пишет Handelsblatt.

Ученые выяснили, что со временем количество антител к COVID-19, выработанных в крови пациентов, существенно снижается. В ходе специального теста, проведенного в лаборатории, исследователи наблюдали такой эффект у четырех из девяти пациентов.

Читайте также"Будет третья волна": в США сделали мрачный прогноз по COVID-19"В какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается предметом спекуляций", – отметил главврач отделения инфекционных заболеваний клиники Клеменс Вендтнер.

По его словам, результаты исследования говорят о возможности повторного заражения COVID-19 после уже перенесенной болезни. Таким образом, данное исследование подтверждает результаты аналогичных, которые проводили ученые других стран.

Как сообщал Главред, ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди, переболевшие COVID-19, получают иммунитет к коронавирусу. Однако он резко снижается всего за три месяца.

Напомним, в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.