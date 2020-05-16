Вирусологи отказались от обязательной вакцинации от COVID-19: названа причина

В Германии не рассматривают вопрос обязательной вакцинации / Фото: zt-rada.gov.ua

Оснований для обязательной вакцинации жителей Германии против коронавируса не существует, заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер.

"У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации", - цитирует медика Немецкая волна.

Он обратил внимание на то, что в случае разработки соответствующей вакцины рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать, потому что наличие безопасной вакцины против коронавируса способствовало бы здоровью граждан.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступал за введение так называемого паспорта иммунитета для тех лиц, которые уже переболели COVID-19.

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Напомним, ранее ученые рассказали о сроках появления вакцины от Covid-19 и ее стоимости.