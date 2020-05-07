В Италии ученые первыми в мире заявили о создании вакцины от Covid-19

Вакцина от коронавируса уже создана в Италии / Reuters

Ученые Италии первыми в мире заявили о создании вакцины, которая способна нейтрализовать Covid-19 в организме человека.

Как сообщает Daily Mail, препарат разработала римская компания Takis Biotech. Испытания провели на мышах и отобрали произведенные в ответ на вирус антитела.

Предварительные исследования показали, что вакцина способна остановить размножение вируса в организме человека.

Исполнительный директор компании Луиджи Аурисиккио утверждает, что ученые начнут проводить испытания на людях уже осенью 2020 года. По его словам, разработку можно будет завершить раньше, если международные компании помогут с финансированием проекта.

Читайте также"План Б": что будет, если вакцина от коронавируса не появится"Насколько мы знаем, мы первые в мире пока продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", – подчеркнул ученый.

Ученые надеются, что испытания на мышах эффективны и такой же результат они покажут на людях.

Напомним, команда ученых, которую возглавляет Университет Цинхуа в Пекине, сделала важное открытие об иммунитете к коронавирусу COVID-19, которое может повлиять на сроки создания вакцины против болезни.

Как сообщал Главред, ранее академик РАН Виталий Зверев рассказал, что самыми защищенными от коронавируса являются дети, за исключением тех, у кого нарушена иммунная система.