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В Минздраве рассказали, кому в Украине грозит вакцинация от COVID-19

Ведомство уже проводит разъяснительную работу по вопросу вакцинации украинцев.

17 июля 2020, 15:01
Вакцина, коронавирус
В Минздраве утверждают, что некачественные вакцины в Украину больше не поступают / Global Look Press

Министерство здравоохранения Украины ставит перед собой задачу повысить количество привитых от опасных заболеваний граждан. Как только появится препарат от COVID-19, вакцинацию в первую очередь проведут медработникам, соцработникам и правоохранителям.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, задача власти – объяснить украинцам, что нужно делать прививки. С этой целью уже привлекают врачей.

"Пока мы действуем именно так – разъяснительная работа, мобилизация врачей, чтобы был максимальный охват иммунизации детей", - сказал Степанов, отметив, что вакцины, которые не соответствуют стандартам качества, на территорию Украины больше не поступают.Читайте такжеУченые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19

Также он добавил, что как только вакцина от COVID-19 появится в Украине, государство обеспечит вакцинацию тех украинцев, которые входят в группы риска. Среди них – медицинские работники, работники социальной сферы и правоохранители.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только всеобщая вакцинация может защитить людей от циркуляции различных вирусов.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что украинцы по закону должны делать прививки против вирусных инфекций.

новости Украины Минздрав вакцинация Вакцина Максим Степанов
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