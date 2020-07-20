В Оксфорде обрадовали результатом вакцины от Covid-19

Вакцина / Reuters

Ученые Оксфордского университета заявили, что вакцина от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, над разработкой которой они трудились в последние месяцы, дает очевидный результат в борьбе с заболеванием.

Как сообщает ВВС, в испытании вакцины приняли участие 1077 людей.

Результаты работы оказались ошеломляющими: участники выработали антитела и лейкоциты, которые могут бороться с Covid-19.

По словам исследователей, Оксфордская вакцина изготовлена из генетически сконструированного вируса, который вызывает обычную простуду у шимпанзе. Она была сильно модифицирована, поэтому не может вызывать инфекции у людей.

Читайте такжеУченые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19Впрочем, ученые заметили ряд побочных эффектов после введения вакцины в организм. В частности, выявлены лихорадка и головная боль, однако с этими симптомами сможет справиться парацетамол или другие аналогичные препараты. Исследователи добавляют, что впереди у них еще огромное количество работы по испытанию вакцины, но первые результаты оказались очень обнадеживающими.

Отметим, 23 апреля ученые Оксфордского университета начали тестировать вакцину от коронавируса на людях.

Как ранее сообщалось, в России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но она может вызвать побочные эффекты.

Напомним, большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.