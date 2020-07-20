УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Оксфорде обрадовали результатом вакцины от Covid-19

Среди побочных эффектов выявили лихорадку и головную боль.

20 июля 2020, 18:56
Вакцина
Вакцина / Reuters

Ученые Оксфордского университета заявили, что вакцина от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, над разработкой которой они трудились в последние месяцы, дает очевидный результат в борьбе с заболеванием.

Как сообщает ВВС, в испытании вакцины приняли участие 1077 людей.

Результаты работы оказались ошеломляющими: участники выработали антитела и лейкоциты, которые могут бороться с Covid-19.

По словам исследователей, Оксфордская вакцина изготовлена из генетически сконструированного вируса, который вызывает обычную простуду у шимпанзе. Она была сильно модифицирована, поэтому не может вызывать инфекции у людей.

Читайте такжеУченые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19Впрочем, ученые заметили ряд побочных эффектов после введения вакцины в организм. В частности, выявлены лихорадка и головная боль, однако с этими симптомами сможет справиться парацетамол или другие аналогичные препараты. Исследователи добавляют, что впереди у них еще огромное количество работы по испытанию вакцины, но первые результаты оказались очень обнадеживающими.

Отметим, 23 апреля ученые Оксфордского университета начали тестировать вакцину от коронавируса на людях.

Как ранее сообщалось, в России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но она может вызвать побочные эффекты.

Напомним, большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

коронавирус новости Оксфордский университет Вакцина эпидемия коронавируса коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «В Оксфорде обрадовали результатом вакцины от Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

19:03
Шоппинг и секс: 6 упражнений для тех, кто не любит тренировки
19:02
Лукашенко "плюнул в лицо" Путину: жизнь будет недолговечна
18:56
В Оксфорде обрадовали результатом вакцины от Covid-19
18:54
Стало известно, когда будет суд по делу Михаила Ефремова
18:50
Ревизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020 Видео
18:28
На 6 грн в день: появились фото, как кормят пациентов с COVID-19 в больницах Украины Видео
18:16
Под Днепром грузовик Нацгвардии столкнулся с Daewoo, есть погибшие Фото Видео
17:57
Чехия и Египет: появился обновленный список стран, после которых не нужна самоизоляция Видео
17:54
Как убрать мышечную массу - топ 7 способов от Аллы Костромичевой
17:32
На пляже Азовского моря бабушка выгуливала внука на поводке: курьезное видео Видео
17:24
Псориаз: причины, провоцирующие факторы и лечение
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 131 и 132 серии 20-07-2020 Видео
17:04
Какие регионы Украины ждет новый удар COVID-19: тревожный прогноз ученых
17:00
Главным трендом лета стали эти непревзойденные костюмы с шортами - фото Фото
16:52
Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков
16:48
Похудение для тех, кто ненавидит бег: назван интересный способ
16:28
Избивали ногами и руками: в центре Киева жестоко отметелили мужчину Видео
16:19
Упала в шахту: в Харькове трагически погибла фотограф
16:15
Трилогию о Рике Граймсе снимают в условиях карантина
15:46
В России умер самый известный ведущий Прогноза погоды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять