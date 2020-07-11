В России добровольцы рассказали о самочувствии после вакцины от Covid-19

Вакцину от коронавируса россияне переносят отлично / Reuters

В России заявили, что пациенты, которые отважились добровольно протестировать вакцину от Covid-19, чувствуют себя прекрасно.

"В целом вакцина переносится хорошо", - цитирует РИА Новости директора Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергея Семитко.

По словам специалистов, самочувствие добровольцев не вызывает никаких опасений. Однако результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы в конце месяца. В эксперименте принимают участие 38 добровольцев. Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

"Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус", - сказал директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Специалисты заверили, что добровольцы могут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия и экстренно получить квалифицированную помощь.

Напомним, в мире идет процесс разработки 141 модели вакцины от коронавируса COVID-19. Ведущие мировые ученые могут изобрести вакцину уже в ближайшие несколько месяцев.в Великобритании.

Как ранее сообщалось, врач-инфекционист Андрей Алферов также считает, что вакцина от COVID-19 будет доступна только через 1,5 года. Сделать прививку от вируса сможет не каждый.