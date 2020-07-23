Сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине: названа примерная цена

Пока что проводятся клинические исследования вакцины / Фото pixabay.com

Украина получила первое коммерческое предложение из Японии о продаже вероятной вакцины от китайского коронавируса COVID-19, который заразил в Украине по состоянию на 23 июля почти 62 тысячи людей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишут Факты.

По его словам, вакцина от коронавируса в Украине может стоить около тысячи гривен.

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует именно их вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования", – отметил Ляшко.

Первыми за государственные средства прививки получат медики и силовики. После них – пациенты с хроническими заболеваниями.

Читайте такжеВ Минздраве дали прогноз, когда Украина победит эпидемию COVID-19Как сообщал Главред, ранее Паскаль Осорио, глава фармкомпании AstraZeneca, задействованной в разработке вакцины от COVID-19 совместно с учеными Оксфордского университета, заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции может появиться уже к концу 2020 года. Стоимость препарата должна составить 2,5 евро (80 гривен).

В свою очередь, украинский биолог Оксана Пивень заявила, что вакцина от коронавируса появится в конце 2020 - начале 2021-го года. Однако Украина в ближайшем времени ее не получит.