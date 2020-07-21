Когда вакцину от COVID-19 можно будет купить в любой аптеке – прогноз врача

Вакцина от коронавируса может появиться в начале 2021 года / GettyImages

Вакцина от китайского коронавируса, который по состоянию на 21 июля заразил 14,65 миллиона человек во всем мире, может быть готова в 2021 году.

Такой прогноз озвучила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха в интервью изданию Обозреватель.

"В начале года она появится в тех странах, которые ее разрабатывают, для других стран – уже позже, где-то через год, не раньше", - сказала она.

При этом Волоха считает, что на начальном этапе вакцина от COVID-19 может производиться в ограниченном количестве.

Читайте такжеВ Индии озвучили сроки появления вакцины против COVID-19"Но в любой клинике, в любой аптеке… Может быть, будет пока ограниченное количество. Потому что, даже если начнется производство, все равно вакцины не будет сразу очень много и для всех", - отметила медик.

"Может быть, на первых порах будет только для медработников, у которых больше всего контактов, если они не инфицированы. Потому что это вопрос, сколько из нас останутся неинфицированными через полгода-год", - резюмировала врач.

Как сообщал Главред, в России сообщили, что вакцина от коронавирусной инфекции института имени Гамалеи готова.

Ранее стало известно, что в России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но вакцина может вызвать побочные эффекты.