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Украина будет бороться за вакцину от COVID-19: Зеленский призвал власть к решительным действиям

Украина должна стремиться одной из первых получить вакцину от коронавируса, считает президент.

25 июля 2020, 16:38
Зеленский
Власти работают над покупкой вакцины от коронавируса для Украины - Зеленский / УНИАН

Вакцину против китайской коронавирусной инфекции уже активно разрабатывают в нескольких странах. Даже если препарат появится только в 2021 году, Украина должна приложить максимум усилий для получения вакцины одними из первых.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе совещания, посвященного противодействию COVID-19, сообщает пресс-служба украинского гаранта.

По его словам, пока весь мир ждет своей очереди за вакциной, Украине нужно попытаться попасть в первую волну стран, которые получат лекарство от коронавируса.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеЗеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Украина уже получила первое предложение о покупке вакцины от Японии. Ее стоимость может составить около 500 гривен. Предполагается, что вакцинироваться нужно будет дважды.

Напомним, также Украина начала переговоры фармацевтической компанией АstraZeneca по поводу покупки вакцины от коронавируса.

коронавирус в Украине Владимир Зеленский Вакцина
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