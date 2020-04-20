Китай совершил мощный прорыв в борьбе с коронавирусом – что известно

Вакцина от Ковид-19 успешно испытана в Китае / pixabay.com

Коронавирус скоро будет побежден, уверены китайские медики. Вакцина от Ковид-19 успешно прошла испытания, заявили в Китае.

Речь пока идет об испытаниях на крысах, мышах и обезьянах – но испытания на добровольцах китайцы готовы начать в самое ближайшее время. Пока же результаты опытов на животных они обнародовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Полученная вакцина, судя по обнародованным данным, помогает вырабатывать антитела, которые в свою очередь нейтрализуют как минимум 10 различных штаммов коронавируса. Как результат – данная вакцина "частично или полностью защитила обезьян от заражения Ковид-19".

Читайте также"Бабахнет снова": врач озвучила пугающий прогноз по коронавирусуВведение даже небольших доз вакцины существенно снижает остроту симптомов болезни, а двойная доза – полностью защитила макак от вируса.

Более того, вакцина помогает приобретать иммунитет от коронавируса, заверили ученые.

Побочные эффекты вакцины пока не обнаружены.

Ранее сообщалось, что Оксфорд приступил к испытанию вакцины от Ковид-19 на людях. Подробнее читайте в материале от Bloomberg Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит.