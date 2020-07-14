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Вакцина против COVID-19: в США обещают выпустить препарат до конца лета

Штаты планируют выпустить 300 млн доз вакцины к началу 2021 года.

14 июля 2020, 09:29
коронавирус
К осени будут выпущены сотни тысяч доз вакцины от COVID-19 / Фото pixabay.com

Вакцина от китайского коронавируса, который по состоянию на 14 июля заразил более 13 миллионов человек во всем мире, может появиться до конца лета. Производство препарата обещают запустить в США.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме, передает ETimes.

По его словам, клинические испытания терапевтических препаратов против COVID-19 могут дать результаты в течение нескольких недель, а к осени будут выпущены сотни тысяч доз.

"Когда точно начнется производство материалов для вакцины? Вероятно, через четыре-шесть недель. Мы будем ее активно производить до конца лета", – сообщил он.

Собеседник издания также уточнил, что Штаты планируют выпустить 300 млн доз вакцины к началу 2021 года. Администрация президента уже работает с фармацевтическими компаниями по оснащению и производственных мощностей и приобретению сырья.

Читайте такжеНормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемииКак известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом - в стране 3 363 056 человек заболели COVID-19. За все время пандемии количество умерших в США составило 135 605 человек.

Как сообщал Главред, в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

Напомним, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус мутирует - он приобретает большую способность заражать, но меньшую патогенность.

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