Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности

Нельзя утверждать, что одна вакцина от коронавируса будет действовать на протяжении нескольких лет, поделилась врач.
Врач-инфекционист Евгения Менжулина сообщила, что, возможно, прививки от коронавируса COVID-19 нужно будет делать несколько раз в год.
Нельзя сказать, что одна вакцина от вируса будет работать на протяжении нескольких лет, поскольку COVID-19 очень переменчив, рассказала врач в эфире Obozrevatel TV.
Собеседница отметила, что науке пока точно неизвестны свойств коронавируса, выясняются все новые и новые проявления заболевания.
"Коронавирусная инфекция очень переменчива, она имеет определенные особенности, и сказать, что одна вакцина будет работать на несколько лет, невозможно. Не исключено, что надо будет делать прививки несколько раз в год", – поделилась Менжулина.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что вакцинация от коронавируса в мире стартует с середины 2021 года.
- Справка. Из-за Covid-19 в марте была объявлена пандемия, ряд стран мира ввели карантин. Потом стартовала работа над созданием вакцины от коронавируса.
- В России в августе была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире.
- В ВОЗ не одобрили российскую вакцину, поскольку препарат не прошел все необходимые этапы испытаний. Несмотря на неодобрительную позицию ВОЗ, в России вакцину начали вводить людям.