Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности

Возможно, от COVID-19 в год придется прививаться несколько раз, поделилась инфекционист / Reuters

Врач-инфекционист Евгения Менжулина сообщила, что, возможно, прививки от коронавируса COVID-19 нужно будет делать несколько раз в год.

Нельзя сказать, что одна вакцина от вируса будет работать на протяжении нескольких лет, поскольку COVID-19 очень переменчив, рассказала врач в эфире Obozrevatel TV.

Собеседница отметила, что науке пока точно неизвестны свойств коронавируса, выясняются все новые и новые проявления заболевания.

"Коронавирусная инфекция очень переменчива, она имеет определенные особенности, и сказать, что одна вакцина будет работать на несколько лет, невозможно. Не исключено, что надо будет делать прививки несколько раз в год", – поделилась Менжулина.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что вакцинация от коронавируса в мире стартует с середины 2021 года.