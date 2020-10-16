Вакцину против Covid-19 испытают на украинцах: где и когда

Вакцина - это самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии / Reuters

Украина получила первую заявку на проведение исследования третьей фазы европейского производителя вакцины от коронавируса. На данный момент проводится экспертиза данных материалов.

Как только материалов для проведения тестирования вакцины против коронавируса будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования в Украине, то к испытанию привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев. Об этом заявила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире ток-шоу Право на владу 15 октября на канале 1+1.

"Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - отметила она.

По словам Думенко, после одобрения Министерства здравоохранения добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация обо всех исследованиях.

"В этом исследовании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями следующих городов: несколько центров в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске. Я думаю, что это будут ближайшие точки региона, но мы ожидаем прихода большего количества клинических исследований в Украине, поскольку украинские исследователи есть известными на международном рынке специалистами по проведению клинических исследований", - рассказала директор Государственного экспертного центра Минздрава.

Она также добавила, что вакцина - это самый дешевый и эффективный метод преодоления любой эпидемии. По ее прогнозу, вакцина от коронавируса с доказанной эффективностью, которая прошла три стандартные фазы испытаний, появится не раньше 2021 года.

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