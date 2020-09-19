Венгерские ученые сделали печальное открытие о коронавирусе

Ученые заявили, что коронавирус самовосстанавливается / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 950 тысяч человек по состоянию на 19 сентября, при этом число случаев заражения превысило 30 миллионов. Но пока рано надеяться на то, что пандемия скоро закончится. Как показало новое исследование, коронавирус термостойкий, он самовосстанавливается и очень устойчив в лабораторных тестах. Команда венгерских ученых выявила, что частица вируса выдерживает 100-кратное зондирование наноиглой, что, возможно, что делает этот вирус самым физически эластичным из известных.

Результаты исследования опубликованы на biorxiv.org.

Исследовательская группа в Венгрии пыталась воздействовать на коронавирус тонкой иглой, чтобы измерить, какую силу он может выдержать, прежде чем лопнет, как воздушный шар.

Отмечается, что нативный вирион Sars-CoV-2 (полноценная вирусная частица) имел ширину всего около 80 нанометров, а кончик иглы был намного меньше этого. Наконечник проехал от вершины вируса к основанию. Вирион был раздавлен, а затем сразу же отскочил, когда иглу убрали.

Ученые повторили это упражнение 100 раз, и одна и та же вирусная частица осталась практически нетронутой.

Он "удивительно устойчив", утверждает группа под руководством доктора Миклоша Келлермайера из Университета Земмельвейса в Будапеште.

Команда Келлермайера зафиксировала, как вирус ведет себя, когда он жив. Ученые помещают вирусные частицы на лоток, покрытый биологическим связывающим материалом.

Материал может зафиксировать вирус на месте. Под атомным силовым микроскопом, излучающим лазерный луч, ученые поиграли с вирусом иглой, чтобы увидеть, как он реагирует на различные раздражители.

Венгерские ученые обнаружии, что вирусная оболочка практически не сопротивлялась, когда кончик иглы приземлился на поверхность. По мере того, как наконечник продвигался дальше, сила сопротивления достигала максимума, а затем быстро уменьшалась до почти полного отсутствия.

Их экспериментальные данные показали, что Sars-Cov-2 может быть самым физически эластичным вирусом, когда-либо известным людям, и повторная деформация, похоже, не повлияла на общую структуру и содержимое внутри вируса.

"Его механические и самовосстанавливающиеся свойства могут обеспечить адаптацию к широкому спектру условий окружающей среды", - считают Келлермайер и его коллеги.

По данным Келлермайера, на их образце был 61 шип. Это говорит о том, что вариабельность вирусной структуры может быть больше, чем предполагалось.

Исследователи протыкали иглой протеины-шипы и обнаружили, что они быстро раскачиваются с высокой частотой. Атомная камера могла делать более 300 снимков в секунду, но все же получалось только размытое изображение шипов.

Эксперты особо отметили, что такие высокоскоростные движения могут помочь вирусу легче найти и закрепиться на клетке-хозяине.

Кроме того, Келлермайер и его коллеги нагревали вирусную частицу до 90 градусов в течение 10 минут и обнаружили, что "примечательно, что ее внешний вид изменился лишь незначительно".

Некоторые шипы оторвались из-за высокой температуры, но общая конструкция осталась нетронутой.

"Вирион Sars-CoV-2 демонстрирует неожиданную глобальную термическую стабильность, которая, вероятно, связана с их аэрозольной и поверхностной стабильностью", - утверждают ученые.

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