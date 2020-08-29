Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ

Венгрия закрывает границу

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В рамках борьбы с коронавирусом правительство Венгрии приняло решение снова закрыть границы. Постановление вступит в силу 1 сентября.

Ограничительные меры вводятся с целью не допустить завоза новой коронавирусной инфекции из-за границы. Об этом сообщило агентство MTI.

Въезд в страну будет запрещен всем иностранцам, за исключением отдельных групп. При этом для граждан Венгрии, которые возвращаются домой, будет обязательным двухнедельный карантин или предоставление двух отрицательных тестов на COVID-19.

По последним данным, в Венгрии лабораторно подтверждены 5511 случаев коронавируса, при этом 3759 человек выздоровели и 614 стали жертвами болезни.

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Как сообщал Главред, из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19 правительство Украины решило закрыть границу для въезда иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в случае второй волны распространения коронавируса в Украине правительство не будет рассматривать вариант введения жестких ограничительных мер. По его словам, Кабмин будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.