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Румыния продлила запрет на въезд украинцев

Румыния продлила запрет на въезд для украинцев – но действует ряд исключений.

17 июля 2020, 20:20
Въезд в Румынию для украинцев запрещен - сроки и как обойти запрет
Въезд в Румынию для украинцев запрещен - сроки и как обойти запрет / nnm.ru

Румыния официально продлила запрет на въезд для иностранцев, в том числе и для украинцев – до 15 августа.

В то же время страна оставила возможность транзита для путешественников.

Также действует ряд исключений для тех, кому можно въезжать в Румынию в карантин 2020, сообщает посольство Украины в Румынии.

Разрешение на въезд оставили:

  • членам семьи румынских граждан;
  • обладателям долгосрочных виз, видов на жительство или эквивалентных документов;
  • членам семьи граждан других государств-членов ЕС, Швейцарии и Европейского экономического пространства – при условии, что у них есть право проживать на территории Румынии;
  • лицам, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью – им нужно иметь для этого специальные документы;
  • транзитерам, в том числе лицам, что репатриированы в рамках получения консульской защиты;
  • дипломатическому или консульскому персоналу, работникам международных организаций, военному персоналу или персоналу, который обеспечивает гуманитарную помощь;
  • пассажирам, которые путешествуют по императивным мотивам;
  • лицам, что нуждаются в международной защите или у которых есть другие гуманитарные причины;
  • иностранцам и лицам без гражданства, которые едут на обучение;
  • члены международных спортивных делегаций, которые участвуют в спортивных соревнованиях на территории Румынии;
  • иностранным работникам и высококвалифицированным работникам, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и их деятельность отложить или проводить за рубежом. Также в список попали сезонные сельскохозяйственные работники, трансграничные работники и персонал морского и речного транспорта.

Транзит по территории Румынии разрешили:

  • только по специальному маршруту (карта) и в непрерывном порядке;
  • при наличии необходимых документов;
  • для транзита в другие страны с туристической целью – при наличии соответствующих документов (бронь из гостиницы, туристический ваучер и т.д.).

Напомним, с 1 июля внешние границы Европейского союза полностью открыты для граждан 14 государств, в перечне нет Украины. Позже стало известно, что в ЕС смогут попасть отдельные категории украинцев.

Ранее сообщалось, что Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19. Стало известно, что ждет украинцев.

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