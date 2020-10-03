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"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины

3 октября 2020, 08:37

Судя по заболеваемости Covid-19, инфекционных коек для больных в Украине может не хватить.

коронавирус,пациент
Украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами / Reuters

Коронавирус в Украине уже два дня подряд установил антирекорды по числу зараженных Covid-19 за сутки. Главный врач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан предупредила, что если такое количество больных будет фиксироваться ежедневно, то украинские больницы могут столкнуться с серьезными проблемами.

"Мне вообще кажется, что именно сейчас мы входим в настоящую историю коронавируса, которую мы наблюдали у наших коллег за рубежом, в Италии. И именно это сейчас начнет происходить у нас в стране", - дала врач неутешительный прогноз, передает Obozrevatel.

По ее словам, в Киеве и в Украине в целом стационаров хватает. Но в условиях эпидемии коронавируса речь больше идет о тех койках, которые перепрофилировали на инфекционные. Мостепан не исключает, что, судя по заболеваемости, которую мы имеем сегодня, этих коек будет недостаточно.

"Именно поэтому сейчас чрезвычайно важно не столько количество коек, которые отведены под Covid-19, сколько вопрос, каких именно коек. Есть ли кислород у тех коек. Потому что фактически 80% пациентов нуждаются в кислороде", - отметила врач.

Мостепан также рассказала, что аппаратов ИВЛ – достаточное количество, но речь идет еще и о специалистах.

"Штат рассчитан на определенное число коек, а когда мы увеличиваем их количество, мы понимаем, что это сверхтяжелые больные, нуждающиеся в постоянном, круглосуточном внимании. Поэтому очень важно, чтобы была абсолютная укомплектованность штата. На сегодняшний день мы справляемся, у нас таких проблем нет. Но если ежедневно будут такие рекорды, которые мы видим сегодня, то не только мы, но и все больницы предстанут перед большой проблемой", - резюмировала врач.

Коронавирус в Украине

  • По состоянию на пятницу, 2 октября, в Украине был обнаружен 217 661 случай заражения китайским коронавирусом. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 633. Это рекордное число новых зараженных за сутки.
  • Днем ранее коронавирус в Украине также установил антирекорд. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
  • В Украине обновили зоны карантина. Жесткий карантин ожидает города Тернополь и Канев. Киев оказался в желтой карантинной зоне.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.

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