Вице-премьер подхватил коронавирус: как изменилось состояние

Министр поделился, что чувствует запахи и вкусы.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Алексей Резников сообщил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19.
Член Кабмина поделился на своей странице в Facebook, что у него немного повышена температура, есть легкая ломота в теле и хриплый голос.
Чиновник добавил, что находится на самоизоляции с вечера понедельника, 9 ноября.
"...Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично-позитивный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы – все ок…", – отметил Резников.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован, в частности, у министра обороны Андрея Тарана, президента Владимира Зеленского, у главы Офиса президента Андрея Ермака и у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
- Справка. Алексей Резников родился 18 июня 1966 во Львове, пишет Wikipedia.
- Учился во Львовском национальном университете им. Франко на юридическом факультете по специальности правоведение.
- Работал адвокатом, занимался бизнесом. Резников получил пост вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в начале марта 2020 года.