Вице-премьер подхватил коронавирус: как изменилось состояние

У Алексея Резникова диагностирован коронавирус / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Алексей Резников сообщил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19.

Член Кабмина поделился на своей странице в Facebook, что у него немного повышена температура, есть легкая ломота в теле и хриплый голос.

Чиновник добавил, что находится на самоизоляции с вечера понедельника, 9 ноября.

"...Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично-позитивный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы – все ок…", – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован, в частности, у министра обороны Андрея Тарана, президента Владимира Зеленского, у главы Офиса президента Андрея Ермака и у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.