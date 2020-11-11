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Вице-премьер подхватил коронавирус: как изменилось состояние

11 ноября 2020, 20:47

Министр поделился, что чувствует запахи и вкусы.

У Резникова диагностирован COVID-19 – Коронавирус новости Украина
У Алексея Резникова диагностирован коронавирус / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Алексей Резников сообщил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус COVID-19.

Член Кабмина поделился на своей странице в Facebook, что у него немного повышена температура, есть легкая ломота в теле и хриплый голос.

Чиновник добавил, что находится на самоизоляции с вечера понедельника, 9 ноября.

"...Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично-позитивный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы – все ок…", – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован, в частности, у министра обороны Андрея Тарана, президента Владимира Зеленского, у главы Офиса президента Андрея Ермака и у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

  • Справка. Алексей Резников родился 18 июня 1966 во Львове, пишет Wikipedia.
  • Учился во Львовском национальном университете им. Франко на юридическом факультете по специальности правоведение.
  • Работал адвокатом, занимался бизнесом. Резников получил пост вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в начале марта 2020 года.
Алексей Резников коронавирус новости
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