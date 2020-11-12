Вице-спикер Рады Стефанчук заболел коронавирусом

Политик посоветовал украинцам внимательно относиться к своему здоровью.
У первого вице-спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука диагностирован коронавирус.
Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - написал Стефанчук.
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Автор: Андрей Ганжа