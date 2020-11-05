Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса

Олег Винник переболел коронавирусом, и вылетел из-за этого с шоу Танці з зірками. Теперь певец признался, что болезнь принесла ему тяжелые последствия.
Олег Винник переживает последствия от коронавируса, которые не отпускают его, хоть болезнь прошла уже давно.
Как пишет ТСН, Винник потерял 10 кг в весе, и все еще не восстановил обоняние.
По словам артиста, сейчас он полностью выздоровел, однако некоторые побочные последствия все же остались. Как признался Винник, способность воспринимать запахи и вкус пищи еще полностью не восстановились. Кроме того, поделился исполнитель, не только участие в Танцях з зірками, но и COVID-19 повлияли на его вес
"Появились ощущения, которых раньше не было. Например, я начал по-другому чувствовать свое тело. Мышцы стали намного легче. За время участия в Танцях з зірками и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограмм", - отметил Олег Винник
Поделился впечатлениями певец и от участия в проектах "Танці з зірками". Винник рассказал, что ему очень понравился новый опыт и он во время болезни коронавирусом тосковал по паркету.
"Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы — это шок для тела и мозга, не все сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале — очень долго я этого делать не мог",- добавил он.
- Как сообщает Главред, Стас Пьеха признался, что не восстановил свой голос после коронавруса.
- Напомним, Олег Винник объявил, что поборол коронавирус еще вначале октября, и собрался продолжать свои концерты.
- Как известно, Олег Винник, его партнерша Алена Шоптенко на Танцях з зірками и ее муж заболели коронавирусом перед 5 эфиром шоу после своего большого концерта.
- Симптомы коронавируса были такие тяжелые, что пара Винника и Шоптенко не готовила танцы, и покинула шоу после 6 эфира, так как не представила танец.