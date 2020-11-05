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Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса

5 ноября 2020, 17:15

Олег Винник переболел коронавирусом, и вылетел из-за этого с шоу Танці з зірками. Теперь певец признался, что болезнь принесла ему тяжелые последствия.

Винник
Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник переживает последствия от коронавируса, которые не отпускают его, хоть болезнь прошла уже давно.

Как пишет ТСН, Винник потерял 10 кг в весе, и все еще не восстановил обоняние.

По словам артиста, сейчас он полностью выздоровел, однако некоторые побочные последствия все же остались. Как признался Винник, способность воспринимать запахи и вкус пищи еще полностью не восстановились. Кроме того, поделился исполнитель, не только участие в Танцях з зірками, но и COVID-19 повлияли на его вес

"Появились ощущения, которых раньше не было. Например, я начал по-другому чувствовать свое тело. Мышцы стали намного легче. За время участия в Танцях з зірками и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограмм", - отметил Олег Винник

Поделился впечатлениями певец и от участия в проектах "Танці з зірками". Винник рассказал, что ему очень понравился новый опыт и он во время болезни коронавирусом тосковал по паркету.

"Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы — это шок для тела и мозга, не все сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале — очень долго я этого делать не мог",- добавил он.

Олег Винник новости шоу бизнеса коронавирус Украина
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