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Вирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу - вирусолог

14 мая 2020, 06:33

Эксперт считает, что снижению заболеваемости коронавирусом в летние месяцы способствуют теплая погода и запрет школьникам и студентам посещать учебные заведения

коронавирус маски
Детей, особенно в младших классах и в детских садах, будет трудно заставить носить маски, а потом заболеваемость может вырасти / GettyImages

Летом эпидемия коронавируса, скорее всего пойдет на спад, а потому послабление карантина в Украине не ускорит появление второй волны эпидемии в летний период.

Такой прогноз в комментарии Главреду озвучила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского, вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

"Климат, солнце и тёплая погода не располагают к массовому распространению вируса. И потому летом будет затишье, которое усиливается и за счет того, что школьники и студенты пока не пойдут учиться", - считает Мироненко. 

Но так как держать детей вечно на дистанционном обучении не получится, вирусолог предупреждает, что когда дети пойдут школу, ситуация может ухудшиться. "Детей, особенно в младших классах и в детских садах, будет трудно заставить носить маски, и потому тут нельзя ждать того же эффекта, что и от взрослых", - отмечает Мироненко.

По ее мнению, вторая волна эпидемии коронавируса, которая может произойти в Украине осенью, будет гораздо тяжелее, чем она была в минувшие месяцы.

Читайте также"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый советВ масштабах многомиллионной страны коронавирусом переболели единицы и пока не менее 70 процентов населения Украины не получат антитела, спать спокойно никто не будет. Осенью в тех странах, которые уже перенесли массовое заражение коронавирусом, как например, Италия, Британия, Франция уже не будет такого подъема заболеваемости. Но у нас этот подъем может быть гораздо выше. То, что происходит в Украине сейчас, то,что происходило до этого - это жалкое начало, все проблемы у нас ещё впереди. И нам не удастся этого избежать, потому что вакцины, даже если ее изобретут, в первых рядах нам никто пока не даст", - сказала Алла Мироненко.

Ранее Минобразования озвучило даты завершения учебного года.

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