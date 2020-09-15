Вирусолог из Шарите рассказал, как избежать жесткого карантина осенью

Вирусолог рассказал, как избежать локдауна / УНИАН

Коронавирус в мире начал распространяться в последнее время с бешеной скоростью, именно поэтому многие страны уже заговорили о новых локдаунах. В то же время глава отдела вирусологии в берлинской клинике Шарите Кристиан Дростен убежден, что можно обойтись без жестких ограничений.

Об этом Дростен рассказал в своей статье для газеты Die Zeit, его цитирует DW.

В целом его предложение не нацелено на изменение текущей стратегии сдерживания вируса, а скорее предлагает решения в случае наихудшего сценария.

В частности, Дростен выступает за то, чтобы, как в Японии, при отслеживании инфекционной цепочки больше внимания уделять кластерному анализу источника - семейный праздник, клубная вечеринка, карнавал или школьная поездка. По его словам, в таких группах инфекция может долго оставаться незаметной и распространяться внутри нее.

"В случае установления такого кластера, где распространилась инфекция, лица в этой группе должны немедленно пойти на домашнюю самоизоляцию", - заявил Дрoстен.

Таким образом последствия инфекции можно будет ограничить определенной группой лиц.

"Японская стратегия помогла держать школы открытыми дольше, ведь ограничения касались определенного кластера без необходимости закрывать всю школу", - отметил Дростен.

Если целый кластер остается дома, это можно считать "сочетанием изоляции и карантина", который Дростен называет "периодом затухания этого кластера". Продолжаться такое "затухание" должно пять дней.

"Инфекционный период начинается за два дня до появления симптомов и завершается реалистично через 4-5 дней после появления симптомов", - утверждает специалист.

Дростен подчеркнул, что к врачам, как правило, обращается только тот, кто чувствует себя больным.

"Зачастую проходит четыре и более дней с момента появления первых симптомов. Но по состоянию на данный момент такое лицо уже практически не является заразной", - пишет Дростен.

Резюмируя, вирусолог подчеркнул, что тест нужно делать лишь в конце этого пятидневного "периода затухания". И здесь уже не так важно, есть ли инфекция, а то, является ли человек заразным, или уже нет.

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