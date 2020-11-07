Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе

Врач назвал продукты, которые вредят при коронавирусе / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для человечества за последние 100 лет. Врачи и ученые во всем мире внимательно наблюдают за тем, как ведет себя вирус и как он влияет на человека. Как заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский, в случае заболевания коронавирусной инфекцией немаловажно обеспечить правильный режим питания. По его словам, особенной диеты для COVID-19 нет, но существует возможность благодаря питанию облегчить течение болезни.

Суть заключается в том, чтобы избежать потери жидкости в организме. Для этого необходимо стараться не употреблять солёные продукты, поскольку соль абсорбирует воду. И, конечно, обходиться без алкоголя, объяснил специалист РБК.

Вместе с тем Аграновский подчеркнул, что эти рекомендации нельзя применять строго к коронавирусу. Они в равной степени касаются всех респираторных заболеваний.

"Можно смело вот эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибёшься. Но это вопрос неважный в контексте этой инфекции. Понятно, что алкоголь не надо пить никому и никогда, и будет всем благо. Он действительно влияет на здоровье, на сердце, на развитие онкологии — можно перечислять долго. Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу", - сказал врач.

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