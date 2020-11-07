Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе

Особенной диеты для COVID-19 нет, но существует возможность благодаря питанию облегчить течение болезни.
Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для человечества за последние 100 лет. Врачи и ученые во всем мире внимательно наблюдают за тем, как ведет себя вирус и как он влияет на человека. Как заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский, в случае заболевания коронавирусной инфекцией немаловажно обеспечить правильный режим питания. По его словам, особенной диеты для COVID-19 нет, но существует возможность благодаря питанию облегчить течение болезни.
Суть заключается в том, чтобы избежать потери жидкости в организме. Для этого необходимо стараться не употреблять солёные продукты, поскольку соль абсорбирует воду. И, конечно, обходиться без алкоголя, объяснил специалист РБК.
Вместе с тем Аграновский подчеркнул, что эти рекомендации нельзя применять строго к коронавирусу. Они в равной степени касаются всех респираторных заболеваний.
"Можно смело вот эти продукты человеку не рекомендовать, тут не ошибёшься. Но это вопрос неважный в контексте этой инфекции. Понятно, что алкоголь не надо пить никому и никогда, и будет всем благо. Он действительно влияет на здоровье, на сердце, на развитие онкологии — можно перечислять долго. Но это имеет косвенное отношение к рассматриваемому вопросу", - сказал врач.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
- Врач эпидемиолог Ольга Ненастина заявила, что те граждане, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и высокому риску заражения коронавирусом.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.