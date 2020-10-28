Вирусолог назвал самые опасные маски для лица

Вирусолог назвал опасные маски для лица / УНИАН

Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – в мире уже зарегистрировали 44 миллиона случаев заражения и более миллиона жертв. Врачи призывают граждан носить маски для лица. Но не все маски эффективны. Как заявил врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров, самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов.

"Наиболее эффективные маски, которые обеспечивают изоляцию ваших органов дыхания от различных рисков, а также защиту окружающих вас людей от возможного заражения инфекцией, если носителем вируса являетесь вы, следует приобретать в аптеках и медицинских учреждениях. Это — медицинские маски", — сказал доктор в комментарии Вечерней Москве.

По его словам, медицинские маски делятся на хирургические и процедурные. Хирургические стерильны и имеют больше слоев.

"Обычные" маски, которые продаются в киосках и метро, тоже функциональны, заметил Контаров. Однако в них тяжелее дышать, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания органов дыхания.

"Что касается самодельных марлевых масок, которые люди шьют дома, они абсолютно бесполезны и от вируса не защищают", — заявил врач.

Маски не следует носить более трех часов, напомнил вирусолог. Он объяснил, что в носоглотке каждого человека живут бактерии, а в теплой и влажной среде, которую создает маска после долгого использования, они стремительно размножаются. Из-за повышения концентрации собственных бактерий близ органов дыхания человек рискует быть поражен вирусом, пояснил Контаров.

К "нежелательным" средствам защиты врач отнес и маски с красивыми принтами, выполненные из синтетических тканей. Он считает, что подобные изделия служат скорее для красоты.

Наиболее эффективными в плане защиты от вирусов эксперт назвал респираторы.

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