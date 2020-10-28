Вирусолог назвал самые опасные маски для лица

К "нежелательным" средствам защиты врач отнес маски с красивыми принтами, выполненные из синтетических тканей, и самодельные марлевые маски.
Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – в мире уже зарегистрировали 44 миллиона случаев заражения и более миллиона жертв. Врачи призывают граждан носить маски для лица. Но не все маски эффективны. Как заявил врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров, самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов.
"Наиболее эффективные маски, которые обеспечивают изоляцию ваших органов дыхания от различных рисков, а также защиту окружающих вас людей от возможного заражения инфекцией, если носителем вируса являетесь вы, следует приобретать в аптеках и медицинских учреждениях. Это — медицинские маски", — сказал доктор в комментарии Вечерней Москве.
По его словам, медицинские маски делятся на хирургические и процедурные. Хирургические стерильны и имеют больше слоев.
"Обычные" маски, которые продаются в киосках и метро, тоже функциональны, заметил Контаров. Однако в них тяжелее дышать, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или заболевания органов дыхания.
"Что касается самодельных марлевых масок, которые люди шьют дома, они абсолютно бесполезны и от вируса не защищают", — заявил врач.
Маски не следует носить более трех часов, напомнил вирусолог. Он объяснил, что в носоглотке каждого человека живут бактерии, а в теплой и влажной среде, которую создает маска после долгого использования, они стремительно размножаются. Из-за повышения концентрации собственных бактерий близ органов дыхания человек рискует быть поражен вирусом, пояснил Контаров.
К "нежелательным" средствам защиты врач отнес и маски с красивыми принтами, выполненные из синтетических тканей. Он считает, что подобные изделия служат скорее для красоты.
Наиболее эффективными в плане защиты от вирусов эксперт назвал респираторы.
Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.