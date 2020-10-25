Вирусолог назвал животных, которые угрожают миру новыми пандемиями

Названы животные, которые угрожают миру новыми пандемиями / Reuters

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием для науки. До сих пор ученые не пришли к единогласному мнению по поводу происхождения коронавируса. Как заявил профессор кафедры "Вирусология" в МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, новые модификации вируса могут прийти к людям от летучих мышей и панголинов.

Чтобы избежать опасных пандемий в будущем, людям нужно кардинально менять свои пищевые привычки, рассказал вирусолог в комментарии URA.RU.

"Известный резервуар этих вирусов — летучие мыши. Новые формы, новые вирусы от них передаются на людей. Они не болеют и в летучих мышах вирус спокойно бытует. Это могут быть и другие экзотические теплокровные животные, например панголины", — объяснил Аграновский.

Он особо отметил, что животные, которых у нас принято считать экзотическими, вполне привычны для китайцев в качестве пищи. Ученый подчеркнул, что такие пищевые привычки устаревшие и неправильные.

"Я надеюсь, что в будущем люди будут вести себя умнее и изживут привычки питаться такой экзотикой и держать их в клетках. Потому что от этого могут произойти всякие неприятности", — посоветовал Аграновский.

Резюмируя, вирусолог обратил внимание на то, что данных о передаче вируса от кошек и собак нет, поэтому их опасаться не стоит.

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