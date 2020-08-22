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Вирусолог объяснил, почему коронавирус "уцепился когтями" в США

22 августа 2020, 11:06

Пандемия в США сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско.

коронавирус
Вирусолог объяснил, почему коронавирус атакует США / pixabay.com

Коронавирус в США выявили у более 5,6 миллиона человек по состоянию на 22 августа – сверхдержава с марта находится на первом месте в мире по числу заболевших. За время пандемии в Соединенных Штатах умерли 175 406 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). Столь широкое распространение заболевания можно объяснить несколькими факторами, сказал один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков.

Об этом Чумаков рассказал в интервью РБК.

"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско", - сказал он.

Второй фактор, почему коронавирус "уцепился когтями" в США — отсутствие серьезного карантина.

"В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", - добавил эксперт.

По его словам, большинство населения соблюдает масочный режим, массовые собрания не поощряются, какое-то время были закрыты парикмахерские и салоны красоты, без которых сколько-то можно обойтись. В последнее время общее число новых заражений снижается. По мнению Чумакова, можно говорить о реальном спаде.

"Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. И, например, в Новой Англии — Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе — эта пандемия разразилась гораздо раньше. Это был апрель—май. Сейчас там ситуация нормализовалась, не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости. А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась. Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время", — рассказал специалист.

Читайте такжеКитайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавирусаНапомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования COVID-19.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

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